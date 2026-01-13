بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

18 حجم الخط

يواجه الرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون، تهمة ازدراء الكونجرس بعد رفضه هووزوجته هيلاري، وزيرة الخارجية سابقا، الإدلاء بشهادتهما في تحقيقات حول قضية جيفري إبستين الإخلاقية، وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

استدعاء بيل كلينتون للتحقيق فى قضية إبستين

وتم استدعاء بيل كلينتون للمثول أمام الكونجرس صباح الثلاثاء، في ظل تهديد عدد من نواب الحزب الجمهوري بإمكانية إحالة قضية جيفري إبستين، إلى محكمة جنائية في حال تغيبه.

واستُدعي كل من بيل كلينتون ووزيرة الخارجية سابقا هيلاري كلينتون، للمثول أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في جلسات استماع مغلقة منفصلة حول قضية إبستين، ​​وذلك في إطار تحقيق اللجنة في قضية القاصرات.

تهمة ازدراء الكونجرس جنحة يعاقب عليها بالسجن

وكان من المفترض مثول آل كلينتون – بيل وزوجته- أمام لجنة الكونجرس في أكتوبر الماضى، ولكن تم تأجيل جلسات الإدلاء بشهادتهما ريثما تتشاور اللجنة مع محاميهما، وتأجلت جلسات الإدلاء بشهادتهما مرة أخرى بعد أن أُبلغ رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، بأن الرئيس الأسبق وزوجته سيحضران جنازة.

بيل كلينتون، فيتو

وقال جيمس كومر لشبكة "فوكس نيوز" في ديسمبر الماضى، يقولون الآن إنه سيحضر جنازة في ذلك اليوم، لذلك كنا نتواصل مع المحامي ذهابًا وإيابًا. سنعتبره متخلفًا عن الحضور إذا لم يمتثل لجلسة الإدلاء بشهادته.

ووفق القانون الأمريكى، تعد تهمة ازدراء الكونجرس جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قصوى قدرها 100 ألف دولار في حال الإدانة.

