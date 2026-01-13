الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

بيل كلينتون، فيتو
بيل كلينتون، فيتو
18 حجم الخط

يواجه الرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون، تهمة ازدراء الكونجرس بعد رفضه هووزوجته هيلاري، وزيرة الخارجية سابقا، الإدلاء بشهادتهما في تحقيقات حول قضية جيفري إبستين الإخلاقية، وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

استدعاء بيل كلينتون للتحقيق فى قضية إبستين

وتم استدعاء بيل كلينتون للمثول أمام الكونجرس صباح الثلاثاء، في ظل تهديد عدد من نواب الحزب الجمهوري بإمكانية إحالة قضية جيفري إبستين، إلى محكمة جنائية في حال تغيبه.

واستُدعي كل من بيل كلينتون ووزيرة الخارجية سابقا هيلاري كلينتون، للمثول أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في جلسات استماع مغلقة منفصلة حول قضية إبستين، ​​وذلك في إطار تحقيق اللجنة في قضية القاصرات.

تهمة ازدراء الكونجرس جنحة يعاقب عليها بالسجن

وكان من المفترض مثول آل كلينتون – بيل وزوجته- أمام لجنة الكونجرس في أكتوبر الماضى، ولكن تم تأجيل جلسات الإدلاء بشهادتهما ريثما تتشاور اللجنة مع محاميهما، وتأجلت جلسات الإدلاء بشهادتهما مرة أخرى بعد أن أُبلغ رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، بأن الرئيس الأسبق وزوجته سيحضران جنازة.

بيل كلينتون، فيتو
بيل كلينتون، فيتو

وقال جيمس كومر لشبكة "فوكس نيوز" في ديسمبر الماضى، يقولون الآن إنه سيحضر جنازة في ذلك اليوم، لذلك كنا نتواصل مع المحامي ذهابًا وإيابًا. سنعتبره متخلفًا عن الحضور إذا لم يمتثل لجلسة الإدلاء بشهادته.

ووفق القانون الأمريكى، تعد تهمة ازدراء الكونجرس جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قصوى قدرها 100 ألف دولار في حال الإدانة.

بيل كلينتون يطالب وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع ملفات إبستين كاملة

الأمر فظيع، ترامب يعلق على نشر صورة بيل كلينتون بعد ظهورها في ملفات إبستين

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيل كلينتون ازدراء الكونجرس قضية جيفري ابستين ابستين كلينتون هيلاري كلينتون

مواد متعلقة

أنا الوحيد اللي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"

طمس الحقيقة، ضحايا إبستين يطالبون الكونجرس بمحاسبة وزارة العدل الأمريكية

العدل الأمريكية: حذف الصور من ملفات إبستين لا علاقة له بترامب

الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ينشرون مواد جديدة حول جزيرة جيفري إبستين (صور)
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

أشرف صبحي يبحث تخفيض تكاليف الكشف الطبي على الرياضيين

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية