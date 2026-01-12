مدفيديف: سيطرة ترامب على جرينلاند سيؤدي إلى أسر جميع أوغاد أوروبا

18 حجم الخط

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن النوايا الأمريكية المعلنة للسيطرة على جزيرة جرينلاند، سيؤدي إلى أسر جميع الأوغاد الأوروبيين، وفق قوله.

مدفيديف يرسم سيناريوهات ما بعد السيطرة على جرينلاند

وكتب مدفيديف على حسابه الشخصى فى موقع التواصل الاجتماعى “ماكس” الروسي: "أولا، سيكون من الممكن تدمير وكر مافيا المخدرات في موطن الشر المروع - مدينة نوك الضخمة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيحصل على "منصب جديد - الرئيس المؤقت لـ جرينلاند، وهو الدور الذي سيتقنه".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: "ثالثا، كنتيجة لعملية عسكرية فريدة، يمكن أسر جميع الأوغاد الأوروبيين الذين أرادوا تدمير الولايات المتحدة ودافعوا عن ملاذ الشؤم الغارق في الفساد - ما يسمى بـ جرينلاند – ومحاكمتهم".

وذكر مدفيديف في هذا السياق بشكل ساخر، "مختلف الماكرونات المقززة، والستارمرات، والميركلات، والستولتنبرجات، وغيرهم من كارهي أمريكا".

وجاءت تصريحات مدفيديف، عبر منصة التواصل الاجتماعي "ماكس"، عقب تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي أكدت يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد بوضوح شديد أن تكتسب الولايات المتحدة الجزيرة".

تعد جرينلاند مستعمرة دنماركية سابقة حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة الدنماركية لكنها تتمتع بحكم ذاتي موسع منذ عام 2009، يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.