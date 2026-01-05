الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

بعد مادورو، هل تنوي روسيا اختطاف مستشار ألمانيا؟

دميتري ميدفيديف،
 نيكولاس مادورو، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الرئيس السابق للبلاد دميتري ميدفيديف، إنه يمكنه تصور "عمليات اختطاف تستهدف قادة عالميين آخرين مشابهة لعملية الاختطاف التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا"، وذكر من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن ميدفيديف، قوله: "قد يكون اختطاف النازي الجديد ميرتس انعطافا رائعا في هذا المهرجان من الأحداث".

وأضاف أن مثل هذا السيناريو ليس بالأمر المستحيل.

ولفت ميدفيديف إلى أن "هناك أسبابا لمقاضاته في ألمانيا، لذا لن تكون هناك خسارة، خاصة أن المواطنين الألمان يعانون بلا داع".

واعتبر أن مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تم اعتقاله في عملية عسكرية أميركية السبت ونقل إلى نيويورك، لا تثبت صحتها عند التدقيق.

ثم تحول ميدفيديف إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن ولايته انتهت منذ زمن طويل.

ولطالما ادعت موسكو أن زيلينسكي رئيس غير شرعي لأنه لم يتم إجراء انتخابات.

لكن لا يزال زيلينسكي في منصبه بموجب دستور أوكرانيا، الذي يسمح بتمديد مدة ولاية الرئيس أثناء الحرب.


 

