وصفهم بالحمقى، دميتري مدفيديف يهدد قادة أوروبا بصاروخ أوريشنيك

18 حجم الخط

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مشاهد من قصف روسي باستخدام صاروخ أوريشنيك، كتحذير لمن وصفهم بـ"الأوروبيين الحاكمين الذين يروجون لفكرة نشر قوات في أوكرانيا".

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "في نهاية المطاف، يريد الحمقى الأوروبيون الحاكمون حربا في أوروبا. لقد قلنا ألف مرة إن روسيا لن تقبل أي قوات أوروبية أو تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، وفق وكالة "تاس".

وأضاف: “لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواصل نشر هذا الهراء البائس، وعليه أن يعرف أن هذا فقط هو حقيقة هذا ما سيحصلون عليه. نشر أي قوة عسكرية في أوكرانيا، سواء من قبل دول أوروبية منفردة أو من قبل حلف الناتو ككل، أمر غير مقبول لدى موسكو”.

لقطات ترصد إطلاق صاروخ أوريشنك

وأرفق رئيس مجلس الأمن الروسي المنشور الخاص به ببث لقطات كاميرات المراقبة التي رصدت ضربة صاروخ أوريشنيك، والذي استخدمته القوات الروسية في ضربة واسعة النطاق ضد أهداف في أوكرانيا ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 ديسمبر 2025.

ما هو صاروخ أوريشنك؟

صاروخ أوريشنك هو أحد الصواريخ الباليستية الفرط صوتية ولها قدرات نووية، واختبرتها موسكو ضد هدف في أوكرانيا في نوفمبر 2024.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

ويتباهى بوتين بأنه من المستحيل اعتراضه بسبب سرعته التي يقال إنها تتجاوز 10 "ماخ"، ما يعني أن سرعتها تعادل أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت، وهي سرعات فائقة السرعة (فرط صوتية) تتجاوز 12 ألف كيلومتر في الساعة، وتتطلب تقنيات متقدمة للتعامل مع الحرارة والضغط الهائلين الناتجين عن الاحتكاك الهوائي.

موسكو تنشر صواريخ في روسيا البيضاء

ونقل تقرير نشرته وكالة “رويترز” في 26 ديسمبر 2025 عن باحثين أمريكيين قولهما إن "روسيا تنشر على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة فرط صوتية ولها قدرات نووية في قاعدة جوية سابقة في شرق روسيا البيضاء، وذلك في تطور قد يعزز قدرة موسكو على إطلاق صواريخ عبر أوروبا".

تهديد روسي بالأسلحة النووية

وقال مصدر مطلع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن تقييم الباحثين، الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، يتوافق بشكل عام مع النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية، وفق "رويترز".

وقال الباحثان إن "نشر صواريخ أوريشنك من شأنه أن يؤكد اعتماد الكرملين المتزايد على التهديد بالأسلحة النووية في سعيه لردع أعضاء حلف شمال الأطلسي عن تزويد كييف بأسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي".

من جهتها، نقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن وزير الدفاع في روسيا البيضاء فيكتور خرنين قوله: إن نشر صواريخ أوريشنك يمثل رد روسيا البيضاء على الأعمال العدوانية من جانب الغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.