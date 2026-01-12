مستشارة بالاتحاد الأوروبي: أي تدخل أمريكي في جرينلاند يهدد تماسك حلف الناتو

18 حجم الخط

جرينلاند، حذرت كاميلا زاريتا، المستشارة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على أي تدخل عسكري أمريكي مباشر في جزيرة جرينلاند، الخاضعة أمنيًا وعسكريًا للدنمارك، إحدى الدول الأعضاء في الحلف.

تدخل أمريكي محتمل في جرينلاند قد يقود إلى انهيار التحالفات داخل الناتو

وأوضحت زاريتا أن مثل هذا التدخل قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول الأعضاء ويفتح الباب أمام انهيار التحالفات الداخلية، مؤكدة أن القضية لا تقتصر على خلاف سياسي، بل تمس المبادئ الدستورية والأسس التي قام عليها حلف الناتو.

الاتحاد الأوروبي: احترام سلامة أراضي الدول الأعضاء مبدأ غير قابل للمساومة

وأضافت زاريتا، خلال حديثها لقناة القاهرة الإخبارية، أن مبدأ احترام سلامة أراضي الدول الأعضاء يجب أن يكون محل التزام كامل من جميع الأطراف، محذرة من أن أي خرق لهذا المبدأ سيضع الحلف أمام تحديات وجودية خطيرة.

مخاطر على التخطيط المؤسسي والجاهزية الميدانية لحلف الناتو

وأشارت إلى أن هذه التحديات قد تشمل تصدع الوظائف المؤسسية داخل الناتو، واضطرابًا في التخطيط الميداني والتنسيق العسكري، ما قد يفرض على الحلف اللجوء إلى خطط طوارئ وسيناريوهات احتياطية للتعامل مع تطورات غير متوقعة، وهو ما بدأت الدنمارك بالفعل في الاستعداد له.

الاتحاد الأوروبي: الناتو لن ينهار فورًا لكنه سيصبح أكثر تفككًا

وأكدت زاريتا أن التدخل العسكري الأمريكي لن يؤدي إلى انهيار فوري لحلف الناتو، لكنه سيجعله أقل تماسكًا وأكثر تفككًا، ما سينعكس سلبًا على قدرته على التنسيق الأمني والتخطيط العسكري والاستجابة السريعة للأزمات.

دعوة للحفاظ على مبادئ حلف الناتو واستقرار الأمن الأوروبي

واختتمت زاريتا تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التهديدات تسلط الضوء على أهمية احترام المبادئ الأساسية للناتو، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، من أجل الحفاظ على استقرار الأمن الأوروبي والعالمي في ظل التحديات المتزايدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.