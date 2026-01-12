لتطوير الدفاعات الجوية بالجزيرة، جرينلاند تتعاون مع حلف الناتو

18 حجم الخط

أعلن رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن السلطات المحلية في جرينلاند تعمل بشكل وثيق مع حلف "الناتو" لتطوير دفاعات الجزيرة.

وقال رئيس وزراء جرينلاند في منشور كتبه على صفحته في موقع التواصل فيسبوك: "جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، وهي من ضمن الناتو من خلال المملكة... لذا، ستعمل حكومة جرينلاند على ضمان تطوير القدرات الدفاعية في الجزيرة ومحيطها بالتعاون الوثيق مع الناتو، وفي حوار مع حلفائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدنمارك".



وفي السياق ذاته أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، اليوم الاثنين، أن الضربة التي وجهها الجيش الروسي بصاروخ أوريشنيك على مصنع في لفوف يقوم بصيانة مقاتلات إف-16 وميج-29، كانت بمثابة رسالة إلى الحلف.

وأضاف أمين عام حلف الناتو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، "لقد شاهدنا جميعا استخدام صاروخ أوريشنيك في لفوف الأسبوع الماضي، إن روسيا تحاول ردعنا عن دعم أوكرانيا، لكن لا يمكن كبحنا عن القيام بذلك، لا يمكننا التراجع".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانا فى وقت سابق من اليوم، بيانا حول نتائج القصف باستخدام صاروخ "أوريشنيك" في 9 يناير، مؤكدة تعطيل مصنع لفوف لإصلاح وصيانة الطائرات الحربية، جراء الغارة.

وأوضح البيان، أن هذا المصنع كان يقوم بإصلاح وصيانة طائرات سلاح الجو الأوكراني، بما فيها طائرات "إف-16" و"ميغ-29" التي قدمتها دول غربية لنظام كييف.

كما كان المصنع ينتج طائرات مسيرة هجومية بعيدة ومتوسطة المدى تستخدم لضرب أهداف مدنية في عمق الأراضي الروسية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية، أن الجيش الروسي وجه الليلة السابقة ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ أوريشنيك، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي في نهاية ديسمبر.

