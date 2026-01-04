مسئول روسي يتوقع تكرار سيناريو فنزويلا في أوكرانيا

18 حجم الخط

وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، تحذيرا من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى تكرار السيناريو الذي طبقته في فنزويلا ضد أوكرانيا



مدفيديف: الولايات المتحدة تكرر العملية الفنزويلية في أوكرانيا



وأوضح مدفيديف أن واشنطن تمتلك من وجهة نظرها مبررات أكبر لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الحالة الأوكرانية.

وقال مدفيديف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: إن الولايات المتحدة بعد أن أنشأت سابقة من خلال ما وصفه بالعملية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد تعمد إلى تكرارها ضد كييف.

وفي رده على سؤال حول إمكانية استهداف فلاديمير زيلينسكي في حال رفضه التوصل إلى صفقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مدفيديف أن "الأسس التي قد تستند إليها واشنطن في الحالة الأوكرانية ستكون برأيها أكثر من تلك التي استخدمتها في فنزويلا".

وبالأمس السبت، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،، بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة.

روسيا تطالب بإعادة مادورو إلى منصبه رئيسا لدولة فنزويلا

وحسب شبكة "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال اتصال أجراه سيجري لافروف، مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أكد خلاله الوزيران على على ضرورة "الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو وزوجته، وإعادتهما إلى كاراكاس، مع إعادة مادورو فورا إلى منصبه كرئيس للدولة".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي صدر عقب الاتصال، أن الوزيرين "شدّدا على الحاجة الملحة لإنهاء الانتهاك الصارخ للسيادة الفنزويلية، والعمل على إعادة الوضع الدستوري في البلاد إلى مساره الطبيعي".

وأكد بيان الخارجية الروسية، أن موسكو ومينسك ترفضان بشكل قاطع العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا، معتبرتين إياه"عملا عدائيا ينتهك أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

