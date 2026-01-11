18 حجم الخط

جرينلاند، اقترحت ألمانيا إنشاء بعثة عسكرية مشتركة للناتو، حارس القطب الشمالي، في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك جرينلاند بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج، في تقرير لها اليوم الأحد نقلا عن مصادر ألمانية.

ألمانيا تقترح إنشاء بعثة مشتركة لحلف الناتو في جرينلاند

وأوضحت بلومبرج أن الهدف من تشكيل هذه البعثة هو التخفيف من حدة التوترات مع الولايات المتحدة حول ضم الجزيرة.



وأضافت المصادر أن بعثة "حارس البلطيق" الحالية التابعة للحلف يمكن أن تكون بمثابة نموذج لمهمة "حارس القطب الشمالي" الجديدة، والتي قد تشمل جرينلاند.

التوترات الأوروبية الأمريكية بشأن جزيرة جرينلاند

في وقت سابق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بظهور مخاوف أوروبية متزايدة من احتمال سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على جرينلاند ضمن تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تذكرها، أن عددا من المسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن إدارة ترامب تدرس إدراج الجزيرة الاستراتيجية ضمن أي صفقة محتملة بشأن أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كرر مرارا أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند السابق موتي إيغيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وقال ترامب إنه يريد "تنفيذ شيء ما بشأن جرينلاند، سواء أعجبهم ذلك أم لا، أود إبرام الصفقة بالطريقة السهلة، وإذا لم تنفع الطريقة السهلة، فسيتم ذلك بطريقة صعبة.

