نائب الرئيس الأمريكي يحذر الأوروبيين: خذوا تصريحات ترامب عن جرينلاند على محمل الجد

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن جرينلاند: نصيحتي للقادة الأوروبيين هي أن يأخذوا تصريحات ترامب على محمل الجد.

في سياق متصل، قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس: بحثنا الرد على التهديد الأمريكي بشأن جرينلاند، وذلك وفقا لنبأ عاجل على منصة «الشرق - بلومبرج» على موقع إكس.

 

ترامب يبحث إمكانية شراء جرينلاند

قال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث إمكانية شراء جرينلاند.

وأضاف البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب يناقش مع فريق الأمن القومي ملف جرينلاند".

 

ترامب يدرس خيارات عدة بشأن جرينلاند بينها الخيار العسكري

والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات للتعامل مع ملف جرينلاند، من بينها الخيار العسكري.

وأكد البيان أن هذه الدراسة تأتي في إطار تقييم شامل للأمن القومي الأمريكي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي.

 

جرينلاند أولوية استراتيجية في الحسابات الأمريكية

أوضح البيت الأبيض أن الاهتمام المتزايد بجرينلاند يعود إلى موقعها الجغرافي بالغ الحساسية، ودورها المحوري في مراقبة التحركات العسكرية وتأمين خطوط الدفاع والإنذار المبكر. وأضاف أن التنافس الدولي المتصاعد في القطب الشمالي يجعل من الجزيرة نقطة ارتكاز أساسية في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية.

 

الخيارات الأمريكية المطروحة بشأن جرينلاند قيد الدراسة

وأشار البيان إلى أن  الإدارة الأمريكية تدرس خيارات سياسية ودبلوماسية واقتصادية إلى جانب خيارات أخرى أكثر صرامة مثل الحل العسكري، دون الخوض في تفاصيل دقيقة. ولفت إلى أن جميع السيناريوهات يتم تقييمها من زاوية حماية المصالح الأمريكية ومنع تمدد النفوذ المنافس في المنطقة.

