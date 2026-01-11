أكاذيب ترامب تضع العالم على حافة الجنون.. ذا جارديان: الرئيس الأمريكي شيَّد لنفسه كنيسة من رجل واحد.. 21 كذبة يوميًّا.. وتصرفاته غير الأخلاقية فضحتها جرينلاند وفنزويلا وأوكرانيا

18 حجم الخط

أكدت جريدة “ذا جارديان” البريطانية أن أكاذيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الأخلاقية وضعف أوروبا المزمن أهم الروابط التي تضع جرينلاند وفنزويلا وأوكرانيا في سلة واحدة.

وتحت عنوان “ما الذي يوحد بين جرينلاند وفنزويلا وأوكرانيا؟”، كتب الصحفي المتخصص في الشئون السياسية في “ذا جارديان” سيمون تيسدال مقالا قال فيه: إن دونالد ترامب أدلى بـ30 ألف و573 ادعاء كاذبا أو مضللا خلال فترته الرئاسية الأولى، وفق تقديرات نشرتها جريدة “واشنطن بوست” في عام 2021؛ أي ما يعادل 21 كذبة يوميا.

ترامب شيد لنفسه كنيسة من شخص واحد

وأضاف: وفي فترته الثانية، لا يزال ترامب مستمرا في ذلك، حيث يكذب على الأمريكيين والعالم يوميا، متجاهلا حقيقة أن من يتصدى للعمل العام يجب أن يكون أمينا؛ وظهر ذلك مرة أخرى في رده المقيت على حادثة إطلاق النار المميتة في مينيابوليس في تصرف خطير وغير أخلاقي.

وبحسب المقال، يعجز الرئيس الأمريكي عن التمييز بين الصواب والخطأ، ما يغذي سلوكه المتزايد في الطابع الديكتاتوري غير القانوني والمتقلب؛ حيث أعلن الأسبوع الماضي أن القيد الوحيد على سلطته هو "أخلاقياته الخاصة، وعقله الخاص، وكأنه بات يمثل كنيسة من شخص واحد، مانحا ذاته حق الكذب على نفسه على الجميع، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالديمقراطية، وتدمير الثقة بين الدول.

أكاذيب ترامب عامل مشترك في ثلاث أزمات

يقول تيسدال: اعتاد القادة الأجانب على كذب الرئيس المزمن. لكن الثمن الناتج عن التسامح معه، أو عدم مواجهته، أو عدم اتخاذ موقف، يرتفع بشكل هائل مع ازدياد سلوكه ديكتاتورية وتقلبا؛ حيث باتت أكاذيب ترامب وخداعه عامل مشترك في ثلاثة أزمات دولية حاضرة ومعقدة.

أكاذيب ترامب تستهدف هدوء جرينلاند

ويتابع: على سبيل المثال، يدعي ترامب زورا أن السفن الحربية الصينية والروسية موجودة “في كل مكان” في جرينلاند، مما يستدعي استيلاء الولايات المتحدة عليها؛ ما دفع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن – الذي يعرف الجزيرة التابعة للسيادة الدنماركية- للتساؤل: أين هذه السفن!

وتشير الدنمارك إلى أنها تنفق مليارات في جرينلاند وأن ما يزعم عن تدفق الاستثمارات الصينية هو كذبة أخرى للبيت الأبيض؛ فيما تظهر استطلاعات الرأي أن سكان جرينلاند يعارضون بيعهم لترامب والذي يقول ت إنه يريد تأمين جرينلاند، بينما يسعى في الحقيقة إلى استغلال ثروتها المعدنية.

ترامب يكذب في فنزويلا

يضيف تيسدال: سيل من الأكاذيب سبق الانقلاب الأمريكي في فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث زعم ترامب، بلا دليل، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتزعم “إرهاب المخدرات”، فيما قتلت إدارة ترامب أكثر من 100 شخص في قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بناء على شبهات غير مؤكدة بتجارة المخدرات. وأعلن ترامب زورا أن الولايات المتحدة في حالة حرب، متجاوزا بشكل غير قانوني السلطة الدستورية للكونجرس.

أكاذيب ترامب وراء اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

والحقيقة هي أن ترامب يشن حملة شخصية ضد مادورو منذ فشل مؤامرة تغيير النظام في 2018، ويستهدف السيطرة على النفط الفنزويلي، ونهب البلاد بلا رحمة وبلا خجل؛ حيث يهدد المكسيك وكوبا وكولومبيا أيضا.

مستنقع أوكرانيا يكشف عجز ترامب عن التمييز بين الصواب والخطأ

يستطرد تيسدال قائلا: بالحديث عن المستنقعات، لنفكر في أوكرانيا، وهي ثالث منطقة صراع تعاني من عجز ترامب عن التمييز بين الصواب والخطأ، وبين الحقيقة والكذب؛ حيث كذب ترامب عندما أصر على أنه يستطيع إنهاء الحرب مع روسيا في 24 ساعة بسهولة. وعندما حالفه الحظ، وعد مرارا بأن يكون صارما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرير المبتسم الذي يألف الكذب هو الآخر) ويتعامل معه ببراعة، ملقيا اللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ترامب يستغل الحرب الروسية الأوكرانية لخدمة مصالحه

ويضيف: تحد ازدواجية ترامب من جهود حلفاء كييف؛ ففي الوقت الذي يقبل فيه بفخر مدح قادة الناتو وأمينه العام مارك روت، الذي يصفه بـ “بابا”، يخرج علينا ترامب في اليوم التالي ساخرا من الحلف، مؤكدا أن “أوروبا تواجه محوا حضاريا”.

ويختتم تيسدال مقاله قائلا: إن انحراف ترامب الأخلاقي هو الأعظم؛ فهو يفسد، ويظلم، ويسمم الإنسانية جمعاء؛ لقد بات ساما لكل من يلمسه، وباتت الترامبية مرضا مدمرا. لقد قال الكاتب الأمريكي الراحل مارك توين أن هناك ثلاثة أنواع من الأكاذيب هي الأكاذيب، والأكاذيب الملعونة، والإحصائيات، أما اليوم فإن أنواع الأكاذيب الثلاثة هي: الأكاذيب، والأكاذيب الملعونة، ودونالد ترامب؛ ويجب على الأوروبيين مصارحته بذلك قبل أن يفعل شيئا جنونيا حقا.

