حكومة جرينلاند تشارك رسميًا في الاجتماع الأمريكي - الدنماركي المرتقب

الأربعاء 07 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

جرينلاند، أعلنت وكالة “فرانس برس” أن حكومة جرينلاند ستشارك رسميًا في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين من الدنمارك.

 

واشنطن وكوبنهاجن: تنسيق مشترك مع حكومة جرينلاند

وأوضحت المصادر أن حكومة جرينلاند ستكون طرفًا فاعلًا في الاجتماع، لضمان تمثيل مصالح الجزيرة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الحساس في القطب الشمالي.
 

جرينلاند في قلب الحسابات الأمريكية–الدنماركية

ووفق المصادر، ستبحث الأطراف الثلاثة القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية الهائلة للجزيرة وموقعها الاستراتيجي للنفوذ العسكري والأمني في القطب الشمالي.
 

وأعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أن الجنود الدنماركيين مستعدون لإطلاق النار أولًا ثم طرح الأسئلة لاحقًا حال قيام أي قوة، بما فيها الولايات المتحدة، بمحاولة غزو جزيرة جرينلاند.

وشددت الوزارة على أن هذا الموقف يمثل خط الدفاع الأول عن سيادة البلاد وأراضيها الحيوية.

الدفاع العسكري الدنماركي: التدابير الاحترازية سارية أثناء الحرب وأي هجوم


وأوضحت الوزارة أن التدابير الاحترازية للدفاع العسكري ما زالت سارية المفعول في حال وقوع هجمات على الدنمارك أو أثناء الحرب، مؤكدًة أن القوات المسلحة تتابع أحدث السيناريوهات الأمنية والاستراتيجية لضمان حماية الجزيرة والشعب الدنماركي.


سيادة جرينلاند محور الاستعدادات العسكرية الدنماركية


تأتي هذه التصريحات في خضم الاهتمام الأمريكي المتزايد بملف جرينلاند، إذ أكدت الدنمارك من خلال موقفها أن سيادة الجزيرة غير قابلة للتفاوض أو الاستحواذ الخارجي، وأن أي تحرك خارجي سيواجه ردًا عسكريًا مباشرًا وفق القوانين والدستور الدنماركي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

