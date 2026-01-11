الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بجرجا

حادث، فيتو
حادث، فيتو
18 حجم الخط

صرحت النيابة العامة بمركز جرجا بسوهاج، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق مصر ـ أسوان الزراعي، أمام مدخل بندار الغربية بدائرة المركز، عقب توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، مع التحفظ على المركبتين وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بموقع البلاغ. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع قائد الدراجة النارية، ويدعى محمد.خ.ع،32عامًا، ومقيم بقرية الشهداء التابعة لمركز العسيرات.

جرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى جرجا العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرجا الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بسوهاج الاجراءات القانونية مركز العسيرات مستشفي جرجا العام مركز جرجا

مواد متعلقة

محكمة النقض تؤيد أحكام السجن في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق

النيابة تكشف سبب وفاة فتاة داخل حمام شقتها بالبساتين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق كافيه بوسط البلد

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

النيابة تحقق في واقعة دهس شخص على طريق السويس الصحراوي

النيابة تستدعي صاحب شقة في حلوان بعد إصابة رجل إطفاء في حريق

النيابة تحقق في حادث تصادم الروبيكي – العاشر من رمضان

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان
ads

الأكثر قراءة

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

شاهد، أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

شاهد، لحظة تتويج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 (صور)

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أتعلّق بـ الصلاة ولا أتكاسل عنها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية