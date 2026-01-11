النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بجرجا

18 حجم الخط

صرحت النيابة العامة بمركز جرجا بسوهاج، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق مصر ـ أسوان الزراعي، أمام مدخل بندار الغربية بدائرة المركز، عقب توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، مع التحفظ على المركبتين وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بموقع البلاغ. وبالانتقال والفحص، تبين مصرع قائد الدراجة النارية، ويدعى محمد.خ.ع،32عامًا، ومقيم بقرية الشهداء التابعة لمركز العسيرات.

جرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى جرجا العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

