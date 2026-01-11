محكمة النقض تؤيد أحكام السجن في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق

18 حجم الخط

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة، والتي تراوحت ما بين السجن 5 و7 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2024، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، قد عاقبت 7 متهمين بعقوبات مشددة بالسجن مددًا متفاوتة، فيما قضت ببراءة 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 11917 لسنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات إلى المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بغرض خطف المجني عليه “ع.ح” باستخدام التحايل والإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول، الذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، استغل علمه بيسر حاله المادي، واتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ مخطط الخطف. وفي 17 سبتمبر 2023، وبمناطق أول أكتوبر وأوسيم وثان طنطا، استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى مكان تواجد باقي المتهمين، حيث تم تهديده بسلاح أبيض ونقله قسرًا باستخدام سيارته وسيارات أخرى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه داخل وحدات سكنية مملوكة لبعضهم في منطقتي بشتيل بمحافظة الجيزة، وقسم ثان طنطا، وتناوبوا على حراسته ومنعه من التنقل أو التواصل مع ذويه، بهدف إبعاده عن الأنظار.

وبصدور حكم محكمة النقض، أُسدل الستار على القضية، وأصبحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين نهائية واجبة النفاذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.