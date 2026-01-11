الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محكمة النقض تؤيد أحكام السجن في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق

محكمة النقض، فيتو
محكمة النقض، فيتو
قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة، والتي تراوحت ما بين السجن 5 و7 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2024، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، قد عاقبت 7 متهمين بعقوبات مشددة بالسجن مددًا متفاوتة، فيما قضت ببراءة 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 11917 لسنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات إلى المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بغرض خطف المجني عليه “ع.ح” باستخدام التحايل والإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول، الذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، استغل علمه بيسر حاله المادي، واتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ مخطط الخطف. وفي 17 سبتمبر 2023، وبمناطق أول أكتوبر وأوسيم وثان طنطا، استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى مكان تواجد باقي المتهمين، حيث تم تهديده بسلاح أبيض ونقله قسرًا باستخدام سيارته وسيارات أخرى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه داخل وحدات سكنية مملوكة لبعضهم في منطقتي بشتيل بمحافظة الجيزة، وقسم ثان طنطا، وتناوبوا على حراسته ومنعه من التنقل أو التواصل مع ذويه، بهدف إبعاده عن الأنظار.

وبصدور حكم محكمة النقض، أُسدل الستار على القضية، وأصبحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين نهائية واجبة النفاذ.

الجريدة الرسمية