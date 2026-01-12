الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة موظفي بنك في قضية اختلاس 140 ألف جنيه لـ 8 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة مسئول خزينة وموظف بأحد البنوك، في القضية المتهمين فيها باختلاس مبلغ 140 ألف جنيه من أموال جهة عملهما، والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، إلى جلسة 8 فبراير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، رئيس خزينة البنك وموظفًا يبلغ من العمر 48 عامًا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من عهدتهما الوظيفية، واستغلالها في شراء عملات أجنبية خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفية، ثم إعادة بيعها بالسوق الموازية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتادا سحب مبالغ مالية من عهدتهما، والتصرف فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، قبل إعادتها مرة أخرى، في مخالفة صريحة للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رباح غير مشروعة عقوبة السرقة النيابة العامة

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بجرجا

محكمة النقض تؤيد أحكام السجن في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق

النيابة تكشف سبب وفاة فتاة داخل حمام شقتها بالبساتين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق كافيه بوسط البلد

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

النيابة تحقق في واقعة دهس شخص على طريق السويس الصحراوي

النيابة تستدعي صاحب شقة في حلوان بعد إصابة رجل إطفاء في حريق

النيابة تحقق في حادث تصادم الروبيكي – العاشر من رمضان

ads

الأكثر قراءة

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

مفهوم العمل السياسي الحقيقي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية