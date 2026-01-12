تأجيل محاكمة موظفي بنك في قضية اختلاس 140 ألف جنيه لـ 8 فبراير

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات عابدين، برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة مسئول خزينة وموظف بأحد البنوك، في القضية المتهمين فيها باختلاس مبلغ 140 ألف جنيه من أموال جهة عملهما، والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، إلى جلسة 8 فبراير المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، رئيس خزينة البنك وموظفًا يبلغ من العمر 48 عامًا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من عهدتهما الوظيفية، واستغلالها في شراء عملات أجنبية خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفية، ثم إعادة بيعها بالسوق الموازية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتادا سحب مبالغ مالية من عهدتهما، والتصرف فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، قبل إعادتها مرة أخرى، في مخالفة صريحة للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.