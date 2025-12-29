الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

تسلق من فتحة بالباب، تفاصيل سرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة الدرب الأحمر، مع سرعة إجراء تحريات المباحث، والتحفظ على المضبوطات، وطلب استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم الآخر الهارب. 

وكان قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من مالك محل مشغولات ذهبية، أفاد فيه باكتشافه سرقة كمية من المشغولات من داخل المحل دون وجود كسر ظاهر بمكان البيع.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن مرتكب الواقعة قام بإحداث كسر أعلى سطح المحل، وتمكن من الدخول عبر فتحة أعلى ماكينة الباب الجرار، مستغلًا خلو المكان من المتواجدين.

وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه حال اختبائه بمسكن نجل عمه بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر، وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها، والتي كانت مخبأة داخل حفرة بذات المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

