فحص مقاطع مرئية منسوبة لكروان مشاكل ورحمة عصام بعد تقديم بلاغات ضدهما

باشرت الجهات المختصة فحص البلاغ المقدم ضد عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامهم بنشر مقاطع مرئية تتضمن إساءة للذوق العام والقيم الأخلاقية والاجتماعية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الوقائع.

ومن المنتظر أن تقوم الجهات المعنية بتفريغ المقاطع محل الشكوى، وفحصها فنيًا، وبيان مدى مخالفتها لأحكام القانون، مع الاستماع لأقوال مقدّم البلاغ، تمهيدًا لإحالة الأمر إلى النيابة العامة حال ثبوت شبهة ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا.

العقوبة القانونية المتوقعة

وبحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن العقوبات المتوقعة في حال ثبوت الاتهامات قد تشمل: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وذلك في حال ثبوت نشر محتوى يخدش الحياء العام أو يمس القيم الأسرية للمجتمع أو يشكل إساءة للأخلاق العامة.

كما قد تُطبق مواد من قانون العقوبات في حال ثبوت تعمد نشر محتوى فاضح أو التحريض على الفسق والفجور، والتي قد تصل عقوباتها إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن مصادرة المحتوى محل الجريمة، وغلق أو حجب الحسابات المستخدمة في النشر.

وأكدت مصادر قانونية أن الفصل في الاتهامات يظل مرهونًا بنتائج التحقيقات، وما تسفر عنه من تقارير فنية وقانونية، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي.

