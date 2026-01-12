الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء تحقيقات النيابة في حادث انقلاب أتوبيس بحلوان

تحقيقات
تحقيقات
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة فتح تحقيق في واقعة انقلاب أتوبيس على الطريق بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، وسماع أقوالهم فور استقرار حالتهم، إلى جانب فحص الأتوبيس لبيان مدى سلامته الفنية، وتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن خطأ بشري أو عطل فني.

إصابة 10 أشخاص فى حادث حلوان

وأصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس في  حلوان، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

حادث مروري بحلوان 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب أتوبيس أعلي الطريق بحلوان، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور  آثار الحادث وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة حلوان النيابة العامة حادث حلوان محافظة القاهرة

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بجرجا

محكمة النقض تؤيد أحكام السجن في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق

النيابة تكشف سبب وفاة فتاة داخل حمام شقتها بالبساتين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق كافيه بوسط البلد

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

النيابة تحقق في واقعة دهس شخص على طريق السويس الصحراوي

النيابة تستدعي صاحب شقة في حلوان بعد إصابة رجل إطفاء في حريق

النيابة تحقق في حادث تصادم الروبيكي – العاشر من رمضان

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلب 300 ألف جنيه عمولة فيلا، التحريات تكشف مفاجآت في بلاغ أوس أوس ضد سمسار عقارات

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية