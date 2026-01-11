طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي عن آرائهم حول امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الآن، مؤكدين أن أغلب الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض النقاط التي تطلبت تركيزًا أعلى، خاصة في المواد العلمية.

آراء الطلاب في امتحانات اليوم

وأكد طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الكيمياء اليوم بوجه عام كان سهلًا، مشيرين إلى أن ورقة المفاهيم لعبت دورًا إيجابيًا وساعدتهم بنسبة تصل إلى 30٪ في حل الأسئلة وتقليل التوتر أثناء اللجنة.

وأوضح عدد من الطلاب أنه تضمن بعض الجزئيات الصعبة نسبيًا، إلا أنها جاءت من المنهج الدراسي ولم تخرج عن الإطار العام للمقرر.

ومن جانب آخر، قال أحد طلاب الشعبة الأدبية إن امتحان الجغرافيا جاء سهلًا ومباشرًا، وإن معظم الأسئلة اعتمدت على الفهم دون تعقيد، ما ساعد الطلاب على الإجابة بثقة.

كما اتفق طلاب الشعبتين العلمية والأدبية على أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية جاء في مستوى متوسط، مناسبًا لمختلف مستويات الطلاب، دون وجود أسئلة غامضة أو غير متوقعة.

