أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد.. ومحافظ الجيزة يصدر قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء المناطق الصناعية

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

الأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد غدا تتمثل فى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط للرياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث في تمام الحادية عشرة صباحَ غدٍ الاثنين .

أصدر سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قرارات جديدة ضمن حركة القيادات التعليمية، شملت تصعيد عدد من القيادات المتميزة، وذلك في إطار خطة المديرية لدعم الكفاءات، وتحقيق الانضباط الإداري، وتطوير الأداء داخل الإدارات التعليمية.

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا إداريًا بتكليف عدد من القيادات الجديدة لتولي مناصب نواب رؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل داخل المناطق الصناعية.

يواصل التعاون المصري الياباني في مجال التعليم ترسيخ حضوره داخل الفصول الدراسية، مستهدفًا الطالب والمعلم باعتبارهما محور العملية التعليمية، وذلك عقب زيارة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، وما تبعها من لقاء رفيع المستوى جمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مع وفد من البرلمان الياباني وسفير اليابان لدى مصر إيواي فوميو.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته اليوم في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي زارها لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوسعات الجديدة لـ مركز كادمار انترناشونال" لدعم الخدمات اللوجستية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس"، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللوجستية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

