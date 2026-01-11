قرار جمهوري بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب.

وجاء بالقرار: يعين عضوًا بمجلس النواب كل من:

1. سامح حسن شكري سليم.

2. أشرف محمد عبد الحميد الشيحي.

3. صلاح الدين فوزى محمد فرج.

4. هشام عبد السلام بدوي.

5. عمرو مصطفى حسنين الورداني.

6. عادل فهيم محمد عزب.

7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن.

8. شريف باشا سيف بشاى.

9. عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم.

10. إياد سعيد سليمان عودة.

11. سمير صبرى محمد أمين.

12. ياسر عرفات محمد على العربي.

13. أحمد علاء محمد فايد.

14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح.

15. عادلة محمد عبد السلام رجب.

16. نائلة جبر محمد جبر على.

17. ماريان مجدى راغب قلدس.

18. ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن.

19. منال حمدي محمود السيد.

20. ميرنا عصام الدين محمد عارف.

21. راندا محمد أحمد مصطفى.

22. نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن.

23. هناء عبد الحميد محمد العبيسي.

24. نشوة سليمان محمد عقل.

25. أمل مصطفى حسين عصفور.

26. يارا عفت حسن يوسف.

27. شيرين رضا عبد القوى طايل.

28. عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.