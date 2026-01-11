الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد غدًا الاثنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث في تمام الحادية عشرة صباحَ غدٍ الاثنين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرارَ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحَ غدٍ الاثنين، الموافقَ من يناير 2026.
 

