الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد غدًا الاثنين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث في تمام الحادية عشرة صباحَ غدٍ الاثنين .

ونشرت الجريدة الرسمية قرارَ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحَ غدٍ الاثنين، الموافقَ من يناير 2026.



