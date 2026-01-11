الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

الأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد غدا تتمثل فى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط للرياح واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد.

 

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد  الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08
  

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس البحر المتوسط القاهرة الكبري

