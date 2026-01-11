مدبولي: قطاع الصناعات الغذائية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي

18 حجم الخط

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع مكسيكانو للصناعات الغذائية، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي البحر الأحمر للنحاس" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

افتتاح مصنع مكسيكانو للصناعات الغذائية

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، ودعم الصناعات الغذائية المحلية، وتوفير السلع الأساسية، وزيادة حجم الصادرات من هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع المهم، والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات التي تسهم في رفع القيمة المضافة، والاستفادة من الموارد الزراعية المحلية.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات الغذائية في المنطقة الاقتصادية، ويعزز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، كما أنه يسهم في تكامل منظومة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتوزيع، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويزيد من كفاءة التوريد وسلاسل الإنتاج في القطاع.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال دعم مشروعات تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف أحدث التقنيات في التصنيع، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز جاذب للاستثمارات النوعية في القطاع الغذائي.

جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية

وخلال الجولة في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته وخطوط الإنتاج الخاصة به، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحمد عنتر، رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي أشار إلى أن مصنع شركة "مكسيكانو" يختص بإنتاج الدقيق المجروش من الذرة الصفراء، ويقام على مساحة 4200 متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 5 ملايين دولار، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 60 ألف طن سنويًا، ويُسهم المشروع في توفير مدخلات إنتاج رئيسية للصناعات الغذائية، مضيفًا أن المصنع يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، و50 فرصة عمل أخرى غير مباشرة.

واستفسر رئيس الوزراء، خلال جولته بالمصنع عن حجم التصدير، فأجابه رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، أن حجم التصدير يصل إلى 70% من إنتاج المصنع، وأنه يتم ضخ 30% من الإنتاج للسوق المحلية، منوهًا إلى أننا بصدد تجهيز شحنة من المنتجات للتصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

