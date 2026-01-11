رئيس الوزراء يفتتح أول مصنع في مصر لإنتاج أرضيات SPC بجودة عالية

18 حجم الخط

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم؛ مشروع كامستون للصناعات المتطورة، ضمن نطاق المطور الصناعي البحر الأحمر للنحاس، وذلك خلال جولته لافتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة لـ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مشروع كامستون للصناعات المتطورة

وفي مستهل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس التوجه الحكومي القوي نحو تعزيز توطين الصناعات الوسيطة والتحويلية، لما تسهم به في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم نمو الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويهدف إلى توسيع قاعدة التوريد المحلي، مما يحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

منظومة الصناعات التحويلية في اقتصادية قناة السويس

كما أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، أن مشروع "كامستون" يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات التحويلية في اقتصادية قناة السويس، حيث يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق قيمة مضافة من خلال إنتاج منتجات لدائنية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة تدخل في قطاعات حيوية متعددة.

ويختص مشروع "كامستون" في إنتاج اللدائن والمنتجات البلاستيكية المتطورة، ويمتد على مساحة 20,169 متر مربع باستثمارات مصرية خالصة تصل إلى 8 ملايين دولار، ويُعد هذا المشروع أول مصنع في مصر متخصص في إنتاج أرضيات ""SPC عالية الجودة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، ويتميز المنتج المحلي بمتانته، ومقاومته للمياه، وسهولة تركيبه.

كما يُساهم المشروع في توفير حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، مما يدعم تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية على المستوى المحلي.

