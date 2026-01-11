الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية بالجيزة

يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الحالي، بجميع مدارس محافظة الجيزة، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم.
 

انتظام لجان الامتحانات
 

وشهدت لجان امتحانات صفوف النقل بالإعدادية انتظام دخول الطلاب منذ اليوم الأول في الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحان بشكل آمن ومنضبط.
 

مواصفات الامتحان
 

وأكدت مصادر تعليمية أن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية ستأتي وفق المنهج المقرر، وراعت مستويات الطلاب المختلفة، دون وجود تعقيد أو غموض، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
 

تعليمات لمواجهة الغش
 

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتعامل بحزم مع أي محاولات للغش، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مع توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء الامتحان.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سير امتحان اللغة الإنجليزية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تظهر داخل اللجان.

ومن المقرر أن يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي أداء باقي امتحانات المواد الدراسية وفق الجداول المعلنة، على أن تنتهي الامتحانات خلال الفترة المحددة دون معوقات.
 

