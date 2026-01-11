الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

أيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف أيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وتقلد أيمن ثابت عددًا من المناصب القيادية داخل شركة مصر للطيران، كان آخرها مستشارًا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومن قبلها توليه رئاسة قطاع التخطيط بالشركة، وله خبرة طويلة في مجال الطيران والتخطيط الاستراتيجي.

كما أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، عن نقل مكتب مبيعات مصر للطيران - الخارجية، من مقر وزارة الخارجية إلي المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 2026/1/11، ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة لتطوير منظومة العمل وتحسين تجربة العملاء.

وفي سياق آخر أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح، حدث عطل فني مفاجئ بجهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، مما أدى إلى وقوع انفجار للجهاز.

وفاة عامل أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا 

وأوضحت وزارة الطيران المدني في بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذي يشغل وظيفة فني أرصاد جوية، أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الحادث على الفور والسيطرة عليه على نحو عاجل، فيما تتابع الجهات المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية، التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق.

