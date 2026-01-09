استمرار العمل بميناء مطار القاهرة خلال العطلات الرسمية لتسريع الإفراج الجمركي (صور)

18 حجم الخط

تواصل فرق العمل بـ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أداء مهامها اليوم الجمعة وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات وضمان انسيابية حركة التجارة.

توجيهات حكومية لدعم حركة التجارة

ويأتي ذلك تفعيلًا لتوجيهات المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بضرورة استمرار العمل في المنافذ الجمركية خلال فترات الإجازات، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع ودعم منظومة التجارة الخارجية.

مطار القاهرة الجوي يواصل العمل بكامل طاقته

وشهد ميناء مطار القاهرة الجوي استمرار العمل بكفاءة عالية، حيث يواصل فرع الهيئة بالمطار أداء مهامه تحت قيادة الدكتور أيمن عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بمطار القاهرة، وبمشاركة فرق العمل المختصة.

وأشاد القائمون على العمل بالجهود المبذولة من فرق الفحص والمتابعة، بقيادة الدكتور زيد عبد الراضي، وبمشاركة الفاحصين والمهندسين بالفرع، ومن بينهم المهندس محمد نبيه، والمهندس وليد طنطاوي، لما يبذلونه من جهود متواصلة لضمان سرعة ودقة الإجراءات.

ويأتي استمرار العمل خلال العطلات في إطار حرص الدولة على دعم الصادرات والواردات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تيسير الإجراءات وتقليل المعوقات أمام حركة التجارة.

