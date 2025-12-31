مصر للطيران للشحن الجوي تطلق برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن لعام 2026

18 حجم الخط

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن إطلاق برنامج تحفيزي جديد لوكلاء الشحن تحت اسم EGYPTAIR Cargo Loyalty Program، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم الشراكة مع وكلاء الشحن وزيادة حجم المبيعات، ويهدف البرنامج إلى تحفيز الوكلاء على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات من خلال نظام حوافز واضح يعتمد على الأداء الفعلي.

برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن



وفي إطار حرص الشركة على إبراز الوكلاء المتميزين، سيتم إدراج اسم الوكيل والاسم التجاري الخاص به على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي تحت مسمى "شركاء برنامج انطلاقة الشحن الجوي".



وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لـ الشركة القابضة لمصر للطيران، أن برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن يجسد أهمية التوجه الاستراتيجي نحو تعظيم الاستفادة من قطاع الشحن الجوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الإقتصادى، وأضاف عادل إن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تمثل ركيزة أساسية في دعم التجارة الدولية، وقد حرصنا على تطوير منظومة متكاملة للشحن الجوي لتعزز من كفاءة الأداء التجاري وتدعم شركاءنا من وكلاء الشحن، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة الشحن الجوي عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعكس مدى الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المهنية، وتعزيز التعاون مع شركائنا فى الشحن الجوى لترسيخ مكانة مصر للطيران كأحد الكيانات الرائدة في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

تطوير منظومة الشحن الجوي وتعظيم الإيرادات



ومن جانبه، صرح الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، قائلًا: "يأتي إطلاق البرنامج تأكيدًا لالتزامنا بدعم وكلاء الشحن باعتبارهم شركاء النجاح الأساسيين في منظومة الشحن الجوي، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحفيز الأداء التجاري، وتعظيم العائد المشترك، وبناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والشفافية، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر للطيران للشحن الجوي على المستويين المحلي والدولي.



وأوضح الطحطاوي أن البرنامج يعكس رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير منظومة الشحن الجوي وتعظيم الإيرادات، مؤكدًا استمرار الشركة في تقديم حلول تحفيزية مبتكرة تسهم في دعم نمو الأعمال وتحقيق قيمة مضافة حقيقية لجميع الشركاء.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى استمرار دعم المجموعة لشركاتها التابعة من خلال خطط تطوير طموحة وبرامج تحفيزية متكاملة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرسخ مكانة مصر للطيران كشركة وطنية رائدة في مجال النقل الجوي والشحن.



ومن المقرر تطبيق برنامج EGYPTAIR Cargo Loyalty Program إعتبارًا من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار الخطة الشاملة للشركة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز مكانتها في سوق الشحن الجوي محليًا ودوليً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.