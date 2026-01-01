بتخفيضات وأميال سفر مجانية وهدايا تذكارية، مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بالعام الجديد بمطار القاهرة

18 حجم الخط

احتفلت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عضو تحالف ستار العالمي، مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي بالعام الميلادي الجديد، وشاركت عملائها أجواء الفرح والبهجة عبر تقديم هدايا تذكارية، ومزايا إضافية للركاب المسافرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية، وخلق لحظات لا تُنسى مع الركاب من مختلف الجنسيات.

زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية والخارجية لشركة مصر للطيران

كما شهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية والخارجية تزامنًا مع أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، حيث من المقرر أن تسير مصر للطيران خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير 2026 ما يقرب من 1720 رحلة جوية داخلية ودولية من مطار القاهرة الدولي.

وفي إطار احتفالات الشركة بالعام الجديد تم تزيين جميع استراحات الشركة لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران فى صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد، وذلك استمرارًا لجهود الشركة في تقديم خدمة متميزة تليق بمكانتها كناقل جوي وطني يهتم بكافة التفاصيل التي تُسهم في راحة ورضا المسافرين.

تذاكر سفر مجانية وتخفيضات وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم

ومن مظاهر الاحتفال بالعام الجديد قدمت مصر للطيران بهذة المناسبة مزايا مجانية للمسافرين على رحلاتها خلال اليوم شملت تذاكر سفر مجانية وتخفيضات وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، فضلًا عن قيام "سانتا كلوز" بتوديع المسافرين قبل إقلاع الرحلات وتقديم الهدايا التذكارية لهم والتقاط الصور معهم بمطار القاهرة والتي تزينت بمظاهر الكريسماس وألوانه بهدف الترويج للرحلات ورسم البسمة وإدخال البهجة على المسافرين، كما قامت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة بتقديم هدايا تذكارية للمسافرين بالمطار وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.

كما قامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية، والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات على متن الطائرات وفي الاستراحات تم إعدادها خصيصًا وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

