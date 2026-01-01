الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بتخفيضات وأميال سفر مجانية وهدايا تذكارية، مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بالعام الجديد بمطار القاهرة

احتفالات شركة مصر
احتفالات شركة مصر للطيران مع المسافرين
18 حجم الخط
ads

 احتفلت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عضو تحالف ستار العالمي، مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي بالعام الميلادي الجديد، وشاركت عملائها أجواء الفرح والبهجة عبر تقديم هدايا تذكارية، ومزايا إضافية للركاب المسافرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية، وخلق لحظات لا تُنسى مع الركاب من مختلف الجنسيات.

زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية والخارجية لشركة مصر للطيران 

كما شهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية والخارجية تزامنًا مع أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، حيث من المقرر أن تسير مصر للطيران خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير 2026 ما يقرب من 1720 رحلة جوية داخلية ودولية من مطار القاهرة الدولي.

وفي إطار احتفالات الشركة بالعام الجديد تم تزيين جميع استراحات الشركة لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران فى صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد، وذلك استمرارًا لجهود الشركة في تقديم خدمة متميزة تليق بمكانتها كناقل جوي وطني يهتم بكافة التفاصيل التي تُسهم في راحة ورضا المسافرين. 

تذاكر سفر مجانية وتخفيضات وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم

ومن مظاهر الاحتفال بالعام الجديد قدمت مصر للطيران بهذة المناسبة مزايا مجانية للمسافرين على رحلاتها خلال اليوم شملت تذاكر سفر مجانية وتخفيضات وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، فضلًا عن قيام "سانتا كلوز" بتوديع المسافرين قبل إقلاع الرحلات وتقديم الهدايا التذكارية لهم والتقاط الصور معهم بمطار القاهرة والتي تزينت بمظاهر الكريسماس وألوانه بهدف الترويج للرحلات ورسم البسمة وإدخال البهجة على المسافرين، كما قامت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة بتقديم هدايا تذكارية للمسافرين بالمطار وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.

كما قامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية، والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات على متن الطائرات وفي الاستراحات تم إعدادها خصيصًا وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرللطيران تحالف ستار العالمي مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة رحلات مصر للطيران مصر للطيران أعياد الكريسماس برنامج المسافر الدائم

مواد متعلقة

مصر للطيران للشحن الجوي تطلق برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن لعام 2026

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 11.5 كيلو جرام من بودر الحشيش بمطار القاهرة

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

مصر للطيران تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

أول تعليق من رئيس شركة مصر للطيران على تعليمات السلامة لـ أيرباص

أول تحرك من مصر للطيران بشأن التحديثات الجديدة لشركة أيرباص

مصر للطيران تطلق حزمة خدمات مضافة لتعزيز كفاءة الشحن الجوي

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد معروف حكما لمباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

حالة الطقس غدا، ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار بهذه الشواطئ

روما الإيطالي يكشف لـ"فيتو" حقيقة التفاوض مع محمد صلاح للتعاقد معه

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بتخطي الأمور الصعبة

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads