التعليم العالي تطلق موقع الحوسبة السحابية لدعم الجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق موقع الحوسبة السحابية الجديد الذي يتيح للمؤسسات الجامعية والمعاهد والمراكز البحثية الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إطلاق موقع الحوسبة السحابية يأتي ضمن توجهات الوزارة لدعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة تمكّن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الوصول السريع والآمن إلى أحدث الأدوات الرقمية المستخدمة عالميًا في تحليل البيانات وإدارة التطبيقات الأكاديمية والبحثية.

ويهدف الموقع إلى توفير بيئة آمنة وموثوقة لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات الأكاديمية والبحثية، وتمكين الجامعات من استخدام أدوات متقدمة لمعالجة البيانات الضخمة وتحليل المعلومات، دعم البرامج التعليمية في الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والتحول الرقمي، وإتاحة إمكانات حوسبة عالية تلبي احتياجات جميع الجامعات،  تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية داخل منظومة التعليم العالي، بالإضافة إلى إتاحة سهولة الاستخدام والوصول من أي مكان وفي أي وقت، بما يدعم الإنتاجية البحثية والأكاديمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي أن الموقع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة بحثية متقدمة داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى دوره في تمكين المؤسسات التعليمية من الاستفادة من أحدث تقنيات الحوسبة السحابية وعلوم البيانات، وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف المنصات الأكاديمية.
ويأتي إطلاق موقع الحوسبة السحابية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما يدعم المشروع جهود الوزارة في تطوير القدرات الرقمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقد أطلقت الوزارة موقع خدمات الحوسبة السحابية المؤمَّنة لأبحاث الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الدفاع، ويمكن للمستفيدين الوصول إلى الموقع عبر الضغط من هنا.

