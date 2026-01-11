حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا لتلف الحقائب

18 حجم الخط

تتحمل شركات الطيران مسئولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، ولكن في بعض الحالات وليست جميعها، إذ يختلف الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

حقائب السفر التالفة

ووفقا لموقع شركة اير كايرو فإنها لا تتحمل المسئولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.



الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.



الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.



التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة.



الضرر أو السرقات البسيطة الناتجة عن التفتيش العشوائي الذي تجريه إدارة أمن النقل أو عمليات التفتيش الأخرى في كل بلد.

وفي نفس السياق، تتيح شركة ميناء القاهرة الجوي، ماكينة تغليف الحقائب للمسافرين على متن الرحلات الدولية، والتي تختلف حسب سعة الحقيبة المتوسطة والكبيرة.

حقائب السفر



ويلجأ الركاب إلى تغليف حقائب السفر منعًا لتعرضها للخدش أو السرقة من قبل عمال التحميل بالمطارات.

وهناك مجموعة من الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة بوزن حقائب السفر، والتي تختلف من شركة طيران إلى أخرى.

الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة على وزن الحقائب كالتالي:

الوزن الزائد والأبعاد

يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم، ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع)، ويتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

50 % من سعر القطعة الإضافية

يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 79 بوصة.

فى حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

في حالة اصطحاب قطعة ثالثة



في حالة اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها على 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

يتم قَبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

