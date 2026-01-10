السبت 10 يناير 2026
أخبار مصر

إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات بحوزة 4 ركاب في مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
حررت الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى ١٣٩ محضر ضبط جمركي خلال العام المنقضي (٢٠٢٥) لركاب أجانب ومصريين بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات.

جاء ذلك بالتنسيق المستمر مع اللواء أحمد القليوبي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات للمنطقة المركزية والعميد باسم حجاج مدير مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة والعميد احمد فاروق رئيس منطقة القاهرة والمنطقة المركزية.

وأبرز تلك المحاضر أرقام ١١و ١٢ و١٩ و٢٤ و٢٥ و٦٣ و١٣٠ بمبي ٣ ورقم ٤٠ بمبني الركاب رقم ١، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مادة GBL المعروفة بمخدر الاغتصاب.

وأيضًا محضري ضبط ارقام ١٥٨ و١٥٩ بمبني الركاب رقم ٣ ضد راكب وراكبة أجانب بحوزة كل منهما ما يقارب العشرة كيلو جرامات من مخدر اكستازي.

 

 

 

 

 

وفي آخر 2025،  قام رجال جمارك مبني الركاب رقم ٢ بضبط تشكيل من أربعة ركاب بحوزتهم حوالي ١١ كيلو ونصف لمخدر بودر الحشيش المصنع، قام رجال مكافحة المخدرات بتتبع باقي التشكيل بناء علي جهود كبيرة وتحقيقات مع الركاب ما أسفر عن ضبط باقي التشكيل ويضم تسعة متهمين بجلب كميات من ذات المخدر والمواد الخام المكونة لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدا للاتجار فيها، حيث قام رجال المكافحة بضبطهم وبحوزتهم ٩٤ كيلو جرام من نفس المخدر.

وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة- طبقا لبيان وزارة الداخلية- ما يقارب ربع مليار جنيه مصري.

 يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر والواجب الوطني نحو تجفيف منابع تلك التجارة الضارة بالوطن والمواطنين، وبتعليمات من  وزير المالية السيد احمد كجوك ورئيس مصلحة الجمارك السيد أحمد أموي

