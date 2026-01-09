مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل

18 حجم الخط

أعلنت شركة مصر للطيران عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وضمان أمن وسلامة الركاب.

وأكدت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة ظروف قهرية طارئة، حيث تأتي السلامة الجوية دائمًا في مقدمة أولوياتها في جميع العمليات التشغيلية.

ويأتي ذلك في ضوء ما تشهده مدينتا أسوان وأبو سمبل من سوء للأحوال الجوية، وما يصاحب ذلك من انخفاض في مستوى الرؤية، بما يؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وأوضحت مصر للطيران أن مركز العمليات المتكامل (IOCC) يواصل متابعة تطورات الموقف التشغيلي على مدار الساعة، بالتنسيق المستمر مع محطة أسوان وأبو سمبل وكافة الجهات المعنية،لحين عوده التشغيل إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.

وتناشد الشركة عملاءها متابعة رحلاتهم من خلال القنوات الرسمية للشركة، بما في ذلك مكاتب البيع، ومركز خدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، للاطلاع على أي تحديثات أولًا بأول.

وفي حال وجود أي استفسارات، يمكن لـ عملاء مصر للطيران التواصل من خلال:

مركز خدمة اتصالات مصر للطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الإلكتروني callcenter@egyptair.com

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.