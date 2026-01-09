الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل

مصر للطيران
مصر للطيران
18 حجم الخط

أعلنت  شركة مصر للطيران عن تعليق  جميع  رحلاتها الجوية من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وضمان أمن وسلامة الركاب.

وأكدت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة ظروف قهرية  طارئة، حيث تأتي السلامة الجوية دائمًا في مقدمة أولوياتها في جميع العمليات التشغيلية.

ويأتي ذلك في ضوء ما تشهده مدينتا أسوان وأبو سمبل من سوء للأحوال الجوية، وما يصاحب ذلك من انخفاض في مستوى الرؤية، بما يؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وأوضحت مصر للطيران أن مركز العمليات المتكامل (IOCC) يواصل متابعة تطورات الموقف التشغيلي على مدار الساعة، بالتنسيق المستمر مع محطة أسوان وأبو سمبل وكافة الجهات المعنية،لحين عوده التشغيل إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.

وتناشد الشركة عملاءها متابعة رحلاتهم من خلال القنوات الرسمية للشركة، بما في ذلك مكاتب البيع، ومركز خدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، للاطلاع على أي تحديثات أولًا بأول.

وفي حال وجود أي استفسارات، يمكن لـ عملاء مصر للطيران التواصل من خلال:

مركز خدمة اتصالات مصر للطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو البريد الإلكتروني callcenter@egyptair.com
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 
أو الوكيل السياحي.

الجريدة الرسمية