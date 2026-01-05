بعد إلغاء كروت الجوازات، الطيران المدني: توفير منظومة إلكترونية جديدة لدخول المسافرين

18 حجم الخط

قررت وزارة الطيران المدني إلغاء العمل بكروت الجوازات للمسافرين الوافدين والمغادرين بالمطارت المصرية، وذلك بداية من شهر فبراير المقبل بما يسهم في تبسيط إجراءات السفر ويقدم تجربة أكثر سلاسة للمسافرين.

إلغاء العمل بكروت الجوازات بالمطارات

وتأتي قرارات وزارة الطيران المدني في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، حيث ناقش مجلس الوزراء في اجتماع الأخير والذي عقد أمس الأحد مستجدات التطبيق التجريبي لـ المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.

تسهيل إجراءات دخول المسافرين بالمطارات

وتشمل الإجراءات الجديدة التي ستقوم وزارة الطيران تطبيقها خلال الفترة المقبلة وعقب إلغاء العمل بكروت الجوازات استخدام قاعدة بيانات إلكترونية للركاب وربطها بنظام (API)مما يتيح مراجعة المعلومات مسبقًا لتسهيل دخول المسافرين عند وصولهم.

وأكد الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني، أن الوزارة تستهدف توفير خدمات جديدة للمسافرين تشمل النقل داخل المطار مثل الليموزين والتاكسي، بالإضافة إلى زيادة أعداد البنوك لتسهيل إصدار التأشيرات الإلكترونية والفورية عند الوصول، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحسين صورة المطار كواجهة أولى للزائرين.

وأعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تستهدف تحسين المطارات لزيادة حركة السياحة، معلقا: نخطط لطرح نحو 11 مطارا لإدارتهم من قبل القطاع الخاص، موضحا أن مصر لا تبيع أصول المطارات وإنما القطاع يدير فقط، وهناك تحالف ثلاثي لإدارة المطارات وتقدم إلينا أكثر من 62 تحالفا وسنختار الأفضل.

وقال وزير الطيران في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”: «مطار القاهرة تخطى أرقاما قياسيا في استقبال الزوار بنحو 106 ألف يوميا، وهناك دراسات خاصة بشأن مبنى 4 في المطار».

