الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد إلغاء كروت الجوازات، الطيران المدني: توفير منظومة إلكترونية جديدة لدخول المسافرين

الدكتور سامح الحنفي
الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني
18 حجم الخط

قررت  وزارة الطيران المدني إلغاء العمل بكروت الجوازات للمسافرين الوافدين والمغادرين بالمطارت المصرية، وذلك بداية من شهر فبراير المقبل بما يسهم في تبسيط إجراءات السفر ويقدم تجربة أكثر سلاسة للمسافرين.

إلغاء العمل بكروت الجوازات بالمطارات

وتأتي قرارات وزارة الطيران المدني في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح، حيث ناقش مجلس الوزراء في اجتماع الأخير والذي عقد أمس الأحد مستجدات التطبيق التجريبي لـ  المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية.

تسهيل إجراءات دخول المسافرين بالمطارات

وتشمل الإجراءات الجديدة التي ستقوم وزارة الطيران تطبيقها خلال الفترة المقبلة وعقب إلغاء العمل بكروت الجوازات استخدام قاعدة بيانات إلكترونية للركاب وربطها بنظام  (API)مما يتيح مراجعة المعلومات مسبقًا لتسهيل دخول المسافرين عند وصولهم.

وأكد الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني، أن الوزارة تستهدف توفير خدمات جديدة للمسافرين تشمل النقل داخل المطار مثل الليموزين والتاكسي، بالإضافة إلى زيادة أعداد البنوك لتسهيل إصدار التأشيرات الإلكترونية والفورية عند الوصول، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحسين صورة المطار كواجهة أولى للزائرين.

وأعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تستهدف تحسين المطارات لزيادة حركة السياحة، معلقا: نخطط لطرح نحو 11 مطارا لإدارتهم من قبل القطاع الخاص، موضحا أن مصر لا تبيع أصول المطارات وإنما القطاع يدير فقط، وهناك تحالف ثلاثي لإدارة المطارات وتقدم إلينا أكثر من 62 تحالفا وسنختار الأفضل.

وقال وزير الطيران في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”: «مطار القاهرة تخطى أرقاما قياسيا في استقبال الزوار بنحو 106 ألف يوميا، وهناك دراسات خاصة بشأن مبنى 4 في المطار».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الطيران المدني وزارة الطيران المطارت المصرية كروت الجوازات إلغاء العمل بكروت الجوازات بالمطارات مجلس الوزراء التاشيرة الالكترونية المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية

مواد متعلقة

بتخفيضات وأميال سفر مجانية وهدايا تذكارية، مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بالعام الجديد بمطار القاهرة

مصر للطيران للشحن الجوي تطلق برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن لعام 2026

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 11.5 كيلو جرام من بودر الحشيش بمطار القاهرة

مطار القاهرة يكشف تفاصيل تصاعد دخان بمبنى الركاب رقم 2

مصر للطيران تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

أول تعليق من رئيس شركة مصر للطيران على تعليمات السلامة لـ أيرباص

أول تحرك من مصر للطيران بشأن التحديثات الجديدة لشركة أيرباص

مصر للطيران تطلق حزمة خدمات مضافة لتعزيز كفاءة الشحن الجوي

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

القاهرة أكثر المدن الإفريقية جاذبية خلال 2025 (إنفوجراف)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية