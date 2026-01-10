رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مستشفى أم المصريين العام بالجيزة

18 حجم الخط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع رفع كفاءة وتطوير مستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، واللواء علي عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان في استقبالهم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم، لتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة.

رئيس الوزراء يتفقد مستجدات أعمال تطوير مستشفى "أم المصريين العام" بالجيزة

وفي مستهل التفقد، أكد رئيس الوزراء أن تطوير مستشفى أم المصريين العام يُعد جزءًا من خطة شاملة تنفذها الحكومة بهدف تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بما يضمن تقديم خدمات صحية ملائمة تليق بالمواطن المصري.

مشروع تطوير مستشفى أم المصريين

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن مشروع تطوير مستشفى أم المصريين يُعد خطوة مهمة لتعزيز المنظومة الصحية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه المستشفى في تقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من المواطنين بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تضع أولوية كبيرة لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى بأعلى المعايير الممكنة.

وخلال التفقد استمع رئيس الوزراء إلى الشرح المُقدم من مسئول إدارة الأشغال، موضحًا أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين العام يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 17,850 مترا مربعا، بينما تصل مساحة المباني إلى 12,000 متر مربع.

كما أوضح مسئول إدارة الأشغال أن المشروع يشمل 15 مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 22,210 أمتار مربعة، يتضمن إنشاء مبنى رئيسي جديد ومبنى للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة 6 مبانٍ قائمة، فضلًا عن تطوير الموقع العام، وتجديد الأسوار والبوابات، إلى جانب تحديث شبكات المرافق والبنية التحتية.

وأضاف: بعد الانتهاء من أعمال التطوير، سيضم المستشفى 306 أسرة للإقامة الداخلية، و87 سريرًا مخصصًا للرعاية المركزة، و10 حضانات للأطفال المبتسرين، فضلًا عن 23 جهازًا للغسيل الكلوي، و12 غرفة عمليات، و37 عيادة خارجية.

وفي ختام الجولة بالمستشفى، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص مكان لإنشاء جراج بهدف توفير مساحات لانتظار السيارات، مما يسهم بشكل كبير في تحسين استيعاب الكثافات وتلبية احتياجات المرضى وذويهم لمناطق الانتظار.

