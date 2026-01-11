رئيس جامعة المنوفية يتفقد الانضباط داخل لجان امتحانات كلية طب الأسنان

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية بكلية طب الأسنان، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح حجازي، عميد كلية طب الأسنان، إلى جانب وكلاء الكلية.



التأكيد على الانضباط والنزاهة داخل اللجان



وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة عددا من لجان الامتحانات، واطلع على مستوى الانضباط داخلها، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية، وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب، مع توفير الرعاية الطبية الفورية داخل اللجان عند الحاجة.



متابعة انتظام العمل بالعيادات الخارجية



كما شملت الجولة تفقد العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان، حيث تابع انتظام سير العمل والخدمات العلاجية المقدمة للمترددين، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الطبية والإدارية في تقديم خدمة صحية متميزة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.



تفقد وحدات التعقيم المركزي



وتفقد الدكتور أحمد القاصد وحدات التعقيم المركزي بالكلية، واطمأن على كفاءة الأجهزة المستخدمة، ودورية أعمال التعقيم وفقا للبروتوكولات المعتمدة، مؤكدا أن تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى يمثل أولوية قصوى للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين والمرضى.







وأكد رئيس جامعة المنوفية حرص الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت التعليمية والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات التعليمية والعلاجية المقدمة داخل الجامعة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والخدمات الصحية.

