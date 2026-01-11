"مشروعك" يوفر 370 فرصة عمل بالمنوفية

18 حجم الخط

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” خلال عام 2025، والذي ساهم في توفير 370 فرصة عمل بنطاق المحافظة.

تنفيذ 193 مشروعا بتمويل 89.4 مليون جنيه

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 193 مشروعا بتمويل بلغ 89 مليونًا و475 ألف جنيه، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب ويسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

ندوات توعوية وزيارات ميدانية لمتابعة المشروعات

من جانبها، أوضحت مديرة برنامج "مشروعك" بالمحافظة، أنه تم تنفيذ 18 ندوة توعوية لعرض مزايا البرنامج وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر، إلى جانب تنفيذ 66 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات المتنوعة (تجاري – خدمي – صناعي)، والتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات.

"مشروعك" يدعم الشباب ورؤية مصر 2030

وأكد محافظ المنوفية أن برنامج "مشروعك" عزز بشكل ملموس جهود المحافظة في دعم وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات، ودعم توجه الدولة نحو الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير الإجراءات، وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على التمويل، مؤكدا أن "مشروعك" يمثل دورًا محوريًا في تنمية الإنتاج وخفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

