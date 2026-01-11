مصرع شخصين في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

18 حجم الخط

لقي شخصان مصرعهما في تصادم سيارة جامبو بأخرى نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي فى نطاق مركز الباجور، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين جار نقلهم إلى مشرحة مستشفى الباجور التخصصى.

فيما أفاد مصدر أن مستشفى الباجور استقبلت أول حالة وكانت لشاب في بداية العشرينات ومجهول الهوية.

