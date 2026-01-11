الأحد 11 يناير 2026
مصرع شخصين في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما في تصادم سيارة جامبو بأخرى نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي فى نطاق مركز الباجور، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع  شخصين جار نقلهم إلى مشرحة مستشفى الباجور التخصصى. 

 

فيما أفاد مصدر أن مستشفى الباجور استقبلت أول حالة وكانت لشاب في بداية العشرينات ومجهول الهوية.

الجريدة الرسمية