ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن المواسير بالمنوفية لـ 18 حالة

18 حجم الخط

أكد مصدر طبى ارتفاع عدد المصابين في حادث حريق مخزن المواسير بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية إلى 18 حالة اختناق.

وأشار المصدر إلى أنه تم خروج 15 حالة بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تستمر الفرق الطبية في تقديم الخدمة والرعاية الصحية لـ 3 حالات داخل مستشفى أشمون العام، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

دفع قوات الحماية المدنية والإسعاف

وأوضحت محافظة المنوفية أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع الفوري بـ 13 سيارة إطفاء، و3 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 2 نافوري، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للسيطرة السريعة على الحريق والحد من تداعياته.

حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالمنوفية بـ5 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.