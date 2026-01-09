الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن المواسير بالمنوفية لـ 18 حالة

حريق مخزن المواسير
حريق مخزن المواسير بالمنوفية
18 حجم الخط

أكد مصدر طبى ارتفاع عدد المصابين في حادث حريق مخزن المواسير بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية إلى 18 حالة اختناق.

وأشار المصدر إلى أنه تم خروج 15 حالة بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تستمر الفرق الطبية في تقديم الخدمة والرعاية الصحية لـ 3 حالات داخل مستشفى أشمون العام، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

دفع قوات الحماية المدنية والإسعاف

وأوضحت محافظة المنوفية أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع الفوري بـ 13 سيارة إطفاء، و3 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 2 نافوري، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للسيطرة السريعة على الحريق والحد من تداعياته.

حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

 تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالمنوفية بـ5 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالمنوفية حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية مركز أشمون

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يكلف السكرتير المساعد بالمتابعة الميدانية لحريق مخزن المواسير

ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر وتحرير 223 محضرا تموينيا بالمنوفية

السيطرة على حريق في 3 ورش بمخزن أخشاب بالمنوفية

العثور على جثمان شاب داخل منزله بقرية ميت الكرام في المنوفية

محمد سامي محفوظ يكشف أسباب انسحابه من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

انفجار ماسورة صرف صحي يغرق شوارع بقرية زاوية الناعورة بالمنوفية (فيديو)

تعليم المنوفية تكشف عن حيلة جديدة لمنع تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

صباح لم يأت، صفعة وكلمات حادة لصبي تغير مصير عائلة، أب ترك عمله وأم افترسها المرض بالمنوفية (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

طريق مصر، السنغال تُقصي مالي وتتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

التعاون يهزم الشباب 2-0 ويزاحم النصر على وصافة الدوري السعودي

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية