ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر وتحرير 223 محضرا تموينيا بالمنوفية

ضبط سكر مجهول المصدر
ضبط سكر مجهول المصدر
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية مكبرة بجميع المراكز

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، استهدفت المرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

233 محضرا للمخالفين فى المنوفية

وأسفرت الحملات عن تحرير 135 محضر مخالفة للمخابز، تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، كما تم تحرير 88 محضر مخالفة للأسواق، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

ضبط سكر وأسمنت مجهولي المصدر بالسادات

وفي إطار الحملات تم ضبط 2 طن سكر و3 أطنان أسمنت بدون مستندات ومجهولة المصدر بمركز ومدينة السادات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، حفاظا على حقوق المواطنين وردع المخالفين.

استمرار الحملات

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المنتجات المتداولة بالأسواق.

