الجمعة 09 يناير 2026
محافظ المنوفية يكلف السكرتير المساعد بالمتابعة الميدانية لحريق مخزن المواسير

حريق مخزن المواسير
حريق مخزن المواسير بالمنوفية
 كلف محافظ المنوفية السكرتير العام المساعد بالتواجد الميداني بموقع الحريق، ومتابعة أعمال الإطفاء أولًا بأول، مع إجراء متابعة دورية على مدار الساعة حتى الانتهاء الكامل من التعامل مع الحادث.

 

أصيب نحو 16 حالة باختناق  فى حادث نشوب حريق بمخزن خاص بشركة «سوميت» بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون، وتم نقلهم لمستشفى اشمون العام، حيث جرى التعامل الفوري مع الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

دفع قوات الحماية المدنية والإسعاف


وأوضحت محافظة المنوفية أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع الفوري بـ 13 سيارة إطفاء، و3 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 2 نافوري، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للسيطرة السريعة على الحريق والحد من تداعياته.

 

بداية الحادث

ونشب اليوم حريق هائل في مواسير الصرف الصحي المتواجدة علي كوبري العصوره بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق في عدد من المواسير علي كوبري العصوره.

ودفعت الحماية المدنية بعدد سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق وجاري السيطره عليها، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

