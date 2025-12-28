رئيس المصرية للتعلم الإلكتروني: جامعة المنوفية نموذج وطني رائد في التعليم الجامعي

18 حجم الخط

أكد الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن جامعة المنوفية تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في التعليم الجامعي، بما حققته من إنجازات أكاديمية وبحثية ومجتمعية نوعية، أسهمت بفاعلية في دعم منظومة التعليم العالي وخدمة المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية جامعة المنوفية بمناسبة مرور 49 عامًا على إنشائها، بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

أهمية التعاون المؤسسي بين الجامعات

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي المؤسسي بين الجامعات كركيزة استراتيجية لتبادل الخبرات وتكامل الموارد، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها جامعة المنوفية، معتبرًا إياها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في إنجاح البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن دعم البحث العلمي والابتكار، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030 لبناء مجتمع معرفي متطور ومستدام.

وشهدت فعاليات الاحتفالية الإعلان عن عدد من المشروعات والتوسعات المستقبلية، إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، والعاملين المتميزين، والحاصلين على جوائز الدولة، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين، وأصحاب الإنتاج العلمي وبراءات الاختراع، وأفضل الرسائل العلمية، وذلك في إطار نهج الجامعة الراسخ في تقدير التميز وتحفيز الإبداع الأكاديمي والعلمي.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تمنح شهادات أكاديمية مشتركة مع جامعة المنوفية، في إطار التعاون الأكاديمي المشترك بين الجانبين، حيث تم إنشاء فرع الجامعة بالمنوفية منذ عام 2018، بما يسهم في إتاحة برامج تعليمية متميزة تدعم منظومة التعليم العالي وتلبي احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.