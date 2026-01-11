لحين انتهاء الامتحانات، تأجيل أعمال غسيل الشبكات بمياه المنوفية

18 حجم الخط

أكد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بأنه تقرر تأجيل أعمال الغسيل الدورى للشبكات بكافة مناطق المحافظة، وذلك تزامنا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2026.

استئناف غسيل الشبكات

وأوضح رئيس مياه المنوفية أنه يتم استئناف أعمال الغسيل تباعًا، وفقا للمواعيد التى يعلن عنها بنهاية الشهر وذلك بجدول الغسيل الدوري للشبكات بكافة مناطق المحافظة، مؤكدا أنه سيتم إجراء عمليات الغسيل الضرورية بالتناوب عبر “فتح محابس الغسيل” في الأوقات المسائية فقط (خارج أوقات الامتحانات الرسمية).

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكان اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول «دور يناير» للعام الدراسي 2025 / 2026، لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تجهيز اللجان

وأوضح وكيل تعليم المنوفية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مع تجهيز لجان الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وتذليل أية معوقات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

