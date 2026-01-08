السيطرة على حريق في 3 ورش بمخزن أخشاب بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت الحماية المدنية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بأحد مخازن الأخشاب وامتد للورش المجاورة.

تفاصيل اشتعال النيران فى مخزن أخشاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة كوبري سبل سمادون، التابعة لمركز أشمون، ما أسفر عن امتداد النيران إلى 3 ورش مجاورة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وجار أعمال التبريد والفحص لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.

