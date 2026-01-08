الخميس 08 يناير 2026
حوادث

العثور على جثمان شاب داخل منزله بقرية ميت الكرام في المنوفية

العثور على جثمان
العثور على جثمان شاب داخل منزله في ظروف غامضة بالمنوفية
عثر أهالي قرية ميت الكرام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثمان شاب داخل منزله في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الحزن والقلق بين الأهالي.


تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل مسكنه بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة


وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان شاب يدعى "محمد ع. ح"، يبلغ من العمر 45 عاما، ملقى داخل منزله، دون وجود إصابات ظاهرية تشير إلى سبب الوفاة.


وجرى فحص الجثمان ومكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت نقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي، تمهيدا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، والتأكد من ملابسات الواقعة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي مستشفي تلا المركزي مصلحة الطب الشرعي مستشفي تلا محافظة المنوفية

