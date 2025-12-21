الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي الريادة والمنوفية

تعاون بين جامعتي
تعاون بين جامعتي المنوفية والريادة
18 حجم الخط

وقعت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية بمقر ديوان عام محافظة المنوفية

وشهده اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك في إطار تعزيز الجهود في مجالات تحقيق نظام الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم في مجال تدريب الطلاب بالقطاع الطبي بما يعزز قدراتهم. 

وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا  والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والذي يهدف الي تنمية وصقل مهارات طلاب القطاع الطبي بكليات جامعة الريادة وتدريبهم بـ مستشفيات جامعة المنوفية وإتاحة خبراتها وكوادرها لما تمتلكه من إمكانيات طبية على أعلى مستوى وتحقيق أقصى استفادة بين الجانبين وتأهيل الطلاب عمليًا بما ينمي من قدراتهم الطبية والعلاجية.

تعاون بين جامعتي المنوفية والريادة 

وأكد الدكتور رضا حجازي ان البروتوكول بين الجامعتين يساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والارتقاء بالبحث العلمي والاستفادة بالإمكانيات المتاحة في تأهيل الطلاب لسوق العمل ويعزز من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا الي  دور جامعة المنوفية المتميز في مجالات التعليم والتدريب الطلابي والبحث العلمي.
حضر مراسم توقيع البروتوكول  محمد موسى نائب المحافظ واللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ومن جامعة الريادة  الدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وخدمة المجتمع والدكتورة نجلاء عبد الموجود عميدة كلية التمريض ومن جامعة المنوفية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الريادة جامعة المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية مستشفيات جامعة المنوفية

مواد متعلقة

سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية وانتشار سيارات شفط المياه (فيديو)

وفد اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الريادة لبحث انضمامها

مدير مستشفيات جامعة القاهرة: نضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أبرز مشاهد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads