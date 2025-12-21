محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي الريادة والمنوفية

18 حجم الخط

وقعت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية بمقر ديوان عام محافظة المنوفية.

وشهده اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك في إطار تعزيز الجهود في مجالات تحقيق نظام الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم في مجال تدريب الطلاب بالقطاع الطبي بما يعزز قدراتهم.

وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والذي يهدف الي تنمية وصقل مهارات طلاب القطاع الطبي بكليات جامعة الريادة وتدريبهم بـ مستشفيات جامعة المنوفية وإتاحة خبراتها وكوادرها لما تمتلكه من إمكانيات طبية على أعلى مستوى وتحقيق أقصى استفادة بين الجانبين وتأهيل الطلاب عمليًا بما ينمي من قدراتهم الطبية والعلاجية.

تعاون بين جامعتي المنوفية والريادة

وأكد الدكتور رضا حجازي ان البروتوكول بين الجامعتين يساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والارتقاء بالبحث العلمي والاستفادة بالإمكانيات المتاحة في تأهيل الطلاب لسوق العمل ويعزز من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا الي دور جامعة المنوفية المتميز في مجالات التعليم والتدريب الطلابي والبحث العلمي.

حضر مراسم توقيع البروتوكول محمد موسى نائب المحافظ واللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ومن جامعة الريادة الدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وخدمة المجتمع والدكتورة نجلاء عبد الموجود عميدة كلية التمريض ومن جامعة المنوفية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

