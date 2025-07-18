انفجار خط مياه رئيسي بقرية في المنوفية (صور)

شهدت قرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، انفجارا مفاجئا في خط المياه الرئيسي بالطريق العام، مما تسبب في غمر الشارع الرئيسي بكميات كبيرة من المياه، قبل أن تتدخل الأجهزة التنفيذية وتتمكن من السيطرة على الموقف بالكامل.

وتابع طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون لحظة بلحظة الإجراءات التي اتخذتها رئيس الوحدة المحلية بقورص فور تلقي البلاغ من أهالي القرية.

شركة المياه تدفع بفريق لإصلاح الخط

وعلى الفور، تم التنسيق مع مسؤولي شبكة مياه قورص، الذين انتقلوا إلى موقع الكسر، وتم تحديد مكان الانفجار بدقة وسحب المياه المتراكمة من الشارع الرئيسي، ثم البدء في أعمال الإصلاح اللازمة.

وانتهت فرق الطوارئ من إصلاح الخط وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى، فيما تم فتح الطريق أمام المواطنين بعد رفع الآثار الناتجة عن الحادث، دون تسجيل أي خسائر أو معوقات.

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