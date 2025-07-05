السبت 05 يوليو 2025
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أسماء عدد من ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي

حصلت “فيتو” على أسماء عدد من ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي الذي وقع صباح اليوم السبت.

وتتضمن قائمة المصابين 11 حالة تم نقلها إلى مستشفى الباجور التخصصي وهم: أحمد صبري، عبداللطيف السيد، وعلي مهني، ومصطفى مهني، وطفلة مجهولة، وأحمد موسي، وعلي فتحي، وعبدالعزيز محمود، وصلاح هلال، ويحيى عبدالفتاح، وعبدالله أسامة.

 كما توفي كل من “أسامة عبدالعليم 45 سنه عامل، وشريف محمود 38 سنة عامل”.

وكان قد تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بإستقبال مستشفي الباجور التخصصي عدد 11 مصابا ومستشفي أشمون العام عدد 2 مصابين، وجار  عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

 تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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