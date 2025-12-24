الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في عقار سكني في الجيزة دون إصابات

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علي حريق شب بعقار سكني دون وقوع إصابات، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، حيث عملت القوات على إخلاء العقارات من السكان لحمايتهم.

فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد

ويواصل فريق من المعمل الجنائي، فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد للوقوف علي أسباب الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار سكني، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وبإخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، فيما حاصر رجال الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نشب حريق بسيارتين ميكروباص وملاكي داخل جراج بدائرة قسم الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتواصل قوات المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق داخل الجراج عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، لكشف ملابسات الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي حدث في بطارية السيارة الميكروباص، امتد إلى السيارة الثانية الملاكي، وسرعة التمكن من السيطرة على الحريق منع امتدادها للسيارات الأخرى الموجودة داخل الجراج.

وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور، أمر رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، برفقة معاون المباحث الرائد أحمد عبادة، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين نشوب الحريق في السيارتين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة علي الحريق.

