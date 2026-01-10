السبت 10 يناير 2026
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم و15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

 واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، قام قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، بحملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من7 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، تمهيدًا لتوزيعه بشكل قانوني، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ضربات أمنية مستمرة ضد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وبالاشتراك مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

وبحسب التحريات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن 15 مليون جنيه، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتواصل الأجهزة المعنية تكثيف جهودها لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة، وإحكام الرقابة على سوق تداول العملات حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي.

